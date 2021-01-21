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В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»

В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
С проверкой зашла транспортная прокуратура

Байкальская транспортная прокуратура по обращению гражданина проверила деятельность золотодобывающей артели «Артель старателей «Сининда».

- Были выявлены нарушения законодательства о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте (в виде отсутствия на месте слива (налива) нефтепродуктов (выгрузки) из железнодорожных цистерн бортика высотой не менее 0,2 м для обеспечения локализации и ликвидации нефтеразлива, электрической пожарной сигнализации с ручным пожарным извещателем; заземляющих устройств с контуром заземления и др.), а также нарушения при обращении с отходами производства и потребления (в виде складирования пропитанной креозотом шпалы на территории нефтебазы), - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки генеральному директору управляющей организации «Селигдар» внесено представление. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, они оштрафованы общую сумму более 60 тысяч рублей.

- Одновременно приняты меры судебного понуждения: в Северобайкальский городской суд Бурятии направлено исковое заявление об обязании организации – лицензиата (артели) устранить нарушения при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, - уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.


золотодобыча Байкальская транспортная прокуратура
 
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