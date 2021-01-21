В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока

Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов



В бюджете Забайкальского края в 2021 году на выплату субсидий производителям молока предусмотрено 10 миллионов рублей. По словам министра финансов региона Веры Антроповой, по сравнению с 2018 годом объём средств финансовой поддержки увеличился более чем в два раза.



- Если в 2018-2019 годах объём средств, предусмотренных на данные выплаты, составлял 4,6 миллиона и 7,3 миллиона рублей соответственно, то в нынешнем году эта сумма составила 10 миллионов рублей. Считаю, что данные выплаты существенно поспособствуют в решении проблем со сбытом излишков произведённого молока и его реализации, - заявила Вера Антропова.



Данная мера поддержки позволит снизить долю сухого молока, которое используется при производстве продукции, за счёт увеличения доли сырого молока. Это улучшит качество молокопродуктов, поступающих в торговые сети и социальные учреждения края, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

