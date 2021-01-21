В Бурятии появится ещё один молочный бренд

Бизнес, Фото: предоставлено минсельхозпродом РБ

В Джидинском районе Бурятии откроется цех по переработке молока



Благодаря господдержке минсельхозпрода пять лет назад фермеры Джидинского района Бурятии объединились в кооператив. На средства гранта в размере 7 млн рублей приобрели модульный молочный завод. Оборудование предназначено для приемки, очистки, переработки 2000 кг молока в сутки. Планируется выпуск молочной продукции под собственным брендом: пастеризованное молоко, сметана и творог, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



Торжественное открытие цеха по переработке молока в селе Булык Джидинского района запланировано на 26 января.

