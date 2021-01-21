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В Бурятии появится ещё один молочный бренд

В Бурятии появится ещё один молочный бренд
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом РБ
В Джидинском районе Бурятии откроется цех по переработке молока

Благодаря господдержке минсельхозпрода пять лет назад фермеры Джидинского района Бурятии объединились в кооператив. На средства гранта в размере 7 млн рублей приобрели модульный молочный завод. Оборудование предназначено для приемки, очистки, переработки 2000 кг молока в сутки. Планируется выпуск молочной продукции под собственным брендом: пастеризованное молоко, сметана и творог, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

Торжественное открытие цеха по переработке молока в селе Булык Джидинского района запланировано на 26 января.
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