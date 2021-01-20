Сбер в Бурятии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» под 1%

Получателями стала молодая семья из Улан-Удэ



Байкальский банк Сбербанка в республике Бурятии приступил к выдаче Дальневосточной ипотеки по сниженной ставке. О том, что на данный жилищный кредит ставка снижена на 0,7%, банк сообщил 14 января. И уже 15 января в Бурятии первые клиенты получили льготную ипотеку под 1% годовых. Получателями «Дальневосточной ипотеки» стала молодая семья из Улан-Удэ.



- В ноябре 2020 года мы подали заявку на ипотеку и нам её одобрили. В январе мы поехали выбирать квартиру. Нашли то, что хотели, и по цене она нас устроила. Вообще, отличный вариант получился, мы были очень довольны. Ну а когда пришли на подписание документов в офис Сбербанка, и сотрудник сообщил, что ставку ранее одобренной ипотеки нам пересмотрели и мы получаем кредит всего под 1%! Это было просто невероятно, мы, конечно, счастливы, что всё сложилось наилучшим образом. Спасибо Сбербанку за быстрое рассмотрение нашей заявки и возможность получения ипотеки на таких условиях! - рассказали первые клиенты, получившие ипотеку под 1%.



- Почти полторы тысячи семей Бурятии улучшили свои жилищные условия прошлом году с помощью программы «Дальневосточная ипотека». Это говорит о большом спросе на программу. И мы уверены, что снижение ставки до 1% послужит ещё одним хорошим поводом для жителей нашего региона в принятии серьёзного решения по подаче заявки на оформление Дальневосточной ипотеки и приобретения жилой недвижимости. Это рекордное снижение ставки на жилищный кредит, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.



Подробности об условиях программы «Дальневосточной ипотеки» можно узнать на DomClick.ru.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

