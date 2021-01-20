Малый бизнес Бурятии получил банковские гарантии от Сбера

В республике растёт спрос на этот вид услуги
В 2020 году в Бурятии для компаний сегмента «малый бизнес» Байкальский банк Сбербанка выдал 313 банковских гарантий. Наибольший спрос на этот вид услуги был отмечен в 4 квартале прошлого года: в этот период 59 компаний малого бизнеса воспользовались гарантией Сбера для участия в разного рода тендерах и закупках. Причём 90% решений о выдаче гарантии на цели исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ, №223-ФЗ и постановлением правительства РФ № 615-ПП банк принял в течении двух часов.
- Банковская гарантия – это своего рода поручение банка за ту или иную организацию, которая позволяет бизнесу развивать отношения с контрагентами и получать выгодные условия по контрактам. Как правило, все детали мы обсуждаем с каждым клиентом индивидуально. В настоящее время мы видим динамику спроса на банковские гарантии - если в 2019 году поручительством Сбера воспользовались 234 предприятия Бурятии, то в 2020 году их было в 1,5 раза больше. Интерес бизнеса к этому инструменту обусловлен скоростью и простотой его получения, а также возможности наращивать обороты без задержек на решение текущих финансовых вопросов, - заявил Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.
Банковская гарантия – способ обеспечения, позволяющий компенсировать возможные убытки одной из сторон заключаемого контракта, в случае невыполнения обязательств с другой стороны. Это ещё один вид поручительства, при котором поручителем может выступать только банк, кредитная или страховая организации. Организация, в пользу которой выдана банковская гарантия, в случае неблагоприятного развития контрактной сделки, не занимается взысканием неустойки с должника через суд или продажей заложенного им имущества, она может сразу получить полагающиеся ей денежные средства, предъявив гарантию в банк, который её выдал.
В настоящее время бизнес-клиентам Байкальского банка Сбербанка могут быть доступны различные виды банковских гарантий, в том числе:
- тендерная гарантия;
- гарантия исполнения обязательств по договору/контракту;
- финансовая гарантия;
- таможенная гарантия.
Более подробную информацию о порядке оформления и получения банковской гарантии можно узнать на сайте Сбера.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Малый бизнес Бурятии получил банковские гарантии от Сбера
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