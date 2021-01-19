Центр коммерческой недвижимости «Анком» помогает жителям более 20 лет

В 2020 году директор центра Андрей Нечаев был признан лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России



Центр коммерческой недвижимости «Анком» в Бурятии более 20 лет помогает безопасно и выгодно вкладывать деньги.



В 2020 году директор центра Андрей Нечаев стал лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России. Награждение состоялось на крупнейшем деловом мероприятие в сфере недвижимости – Санкт-Петербургском международном жилищном конгрессе, который проходил в октябре. Андрей Нечаев был награжден почётным знаком, выполненным из золота 585-й пробы.



Сфера деятельности центра коммерческой недвижимости «Анком» - покупка и продажа объектов коммерческой недвижимости в Улан-Удэ и Бурятии, в том числе магазины, торговые центры, офисные помещения, производственные базы, земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки на побережье озера Байкал.



«Анком» помогает:



- выгодно продать ваше помещение

- безопасно купить офис, магазин, производственную базу, склад, земельный участок

- подобрать помещение в аренду для вашего бизнеса

- прибыльно инвестировать в коммерческую недвижимость и получать стабильный пассивный доход

- консультативные услуги и юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с коммерческой недвижимостью



«Анком» - член Гильдии риэлторов Бурятии и Российской гильдии риэлторов.



Адрес: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 21

Телефон: 8 (301) 223-22-11

