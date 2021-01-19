В 2020 году директор центра Андрей Нечаев был признан лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России
Центр коммерческой недвижимости «Анком» в Бурятии более 20 лет помогает безопасно и выгодно вкладывать деньги.
В 2020 году директор центра Андрей Нечаев стал лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России. Награждение состоялось на крупнейшем деловом мероприятие в сфере недвижимости – Санкт-Петербургском международном жилищном конгрессе, который проходил в октябре. Андрей Нечаев был награжден почётным знаком, выполненным из золота 585-й пробы.
Сфера деятельности центра коммерческой недвижимости «Анком» - покупка и продажа объектов коммерческой недвижимости в Улан-Удэ и Бурятии, в том числе магазины, торговые центры, офисные помещения, производственные базы, земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки на побережье озера Байкал.
«Анком» помогает:
- выгодно продать ваше помещение
- безопасно купить офис, магазин, производственную базу, склад, земельный участок
- подобрать помещение в аренду для вашего бизнеса
- прибыльно инвестировать в коммерческую недвижимость и получать стабильный пассивный доход
- консультативные услуги и юридическое сопровождение по всем вопросам, связанным с коммерческой недвижимостью
«Анком» - член Гильдии риэлторов Бурятии и Российской гильдии риэлторов.
Адрес: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 21
Телефон: 8 (301) 223-22-11
Центр коммерческой недвижимости «Анком» помогает жителям более 20 лет
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