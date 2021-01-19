Водителя привлекли к административной ответственности
На посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено большую партию морепродуктов, которые везли с нарушениями.
Из Владивостока в Кумертау перевозили 20 тонн кальмара и лемонемы без ветеринарных сопроводительных документов.
- Водитель привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф. Документы предоставлены позднее, груз последовал дальше, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Иркутскую область везли морепродукты без документов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2020 году директор центра Андрей Нечаев был признан лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России
Водителя привлекли к административной ответственности
Россельхознадзор подвёл итоги пищевого мониторинга в 2020 году
Собственник готов расстаться с ним за кругленькую сумму
Лесной комплекс региона переходит в цифровой формат
В Агинском округе открылся цех мясных полуфабрикатов
ТГК-14 насчитала горожанам лишние 14,5 миллионов рублей
Клиентка банка от падения даже ненадолго потеряла память
Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2020 года без учёта событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учёта (неконсолидированные данные)
Бизнес, 15.01.2021
Только за последние сутки мобильные группы составили более ста протоколов
Бизнес, 15.01.2021
На конференции рассказали о новых возможностях для покупателей недвижимости
Байкальский банк Сбербанка поддержал экологический проект «Подари планете жизнь»
У регионального мусорного оператора произошла смена руководителя
Земля заросла кустами
Скрываясь от налоговой, он продал имущество «своим»