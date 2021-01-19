Через Иркутскую область везли морепродукты без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Водителя привлекли к административной ответственности



На посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автомобиля выявлено большую партию морепродуктов, которые везли с нарушениями.



Из Владивостока в Кумертау перевозили 20 тонн кальмара и лемонемы без ветеринарных сопроводительных документов.



- Водитель привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф. Документы предоставлены позднее, груз последовал дальше, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

