В Бурятии выявляли фальсифицированные продукты

Россельхознадзор подвёл итоги пищевого мониторинга в 2020 году



За 2020 год в Бурятии было исследовано 915 проб пищевой продукции и кормов для животных, проведено 3061 исследование на показатели безопасности. По результатам лабораторных исследований выявлено 52 положительных пробы, процент выявления от проб составил 5,7%.



- В ходе лабораторных исследований выявлено несоответствие требований технических регламентов Таможенного союза в молочной продукции по показателям жиро-кислотного состава, массовой доле влаги и жира. Тем самым установлены факты фальсификации молочной продукции в части подмены животных жиров растительными, наличие антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки. В мясной продукции обнаружен ферментный препарат (трансглутаминаза), которого нет в списке разрешённых ферментов для применения при производстве пищевой продукции, содержание остаточного количества антибиотиков, антгельминтиков, бактерии группы кишечной палочки. В мясе птицы, говядине и в сыром молоке обнаружено остаточное количество антибиотиков, в свинине сальмонеллы, КМАФАнМ, остаточное содержание антибиотиков, в рыбе - токсические элементы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



По всем фактам информация передавалась в адрес территориальных управлений Россельхознадзора по месту нахождения производителей. От них требовали принять меры в рамках полномочий и усиления лабораторного контроля.



По фактам выявления фальсифицированной мясной и молочной продукции в прошлом году отозвано шесть деклараций.



В 2020 году из Бурятии направлено 56 проб продукции для исследования на показатели безопасности. Выявлено два положительных результата.

