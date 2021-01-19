Бурятское УФАС пополнило «чёрный список» ещё одной компанией

В Муйском районе подрядчик не торопился приступать к работам



По результатам рассмотрения обращения Фонда капремонта Бурятии Бурятское УФАС России признало ООО «Иркутские усадьбы» недобросовестным подрядчиком.



- В прошлом году компания стала победителем аукциона на капитальный ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домах в Муйском районе. По условиям договора 1 сентября подрядчик должен был приступить к работам, однако и в середине месяца работы не были начаты. Фонду пришлось расторгнуть договор, - сообщает Бурятское УФАС.



Включение в реестр недобросовестных подрядных организаций не позволит компании участвовать в торгах в ближайшие три года.







