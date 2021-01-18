Иркутская область запустила систему «Лесрегистр»

Лесной комплекс региона переходит в цифровой формат



В 2021 году в Иркутской области начал работу проект, пока не имеющий аналогов в Российской Федерации. Он дал возможность арендаторам и органам управления лесами работать в едином цифровом пространстве в виде «Личного кабинета лесопользователя» с помощью информационной системы «Лесрегистр». Интеллектуальные права на неё принадлежат региональному министерству лесного комплекса.



Во второй половине прошлого года система «Лесрегистр» проходила пилотные испытания. По словам министра Дмитрия Петренева, в силу того, что нормативная база в сфере лесного хозяйства крайне слабо способствует цифровизации, были проработаны инициативы по изменению регионального законодательства. Также продолжается работа в составе федеральных рабочих групп по декриминализации лесной отрасли и созданию условий, при которых легальным лесопользователям создаются удобные и прозрачные условия для работы, а нелегальным – значительно усложняется ведение деятельности.



Председатель комиссии по лесному комплексу общественной палаты Иркутской области, куратор проекта Сергей Матвеев отмечает целый ряд преимуществ системы. Среди них – достоверность сведений о границах задекларированных участков лесозаготовки. Личный кабинет в «Лесрегистре» делает удобным для лесопользователя этап формирования декларации перед согласованием, исключает недочёты и ошибки при составлении этого документа, а для специалистов лесничества значительно экономит время и в дальнейшем позволяет эффективно осуществлять контроль за соблюдением арендатором правил заготовки древесины. Кроме того, минимизируются риски фальсификации документов для реализации незаконно заготовленной древесины. Система основана на принципе исключения человеческого фактора и объективного цифрового контроля.



Во время пилотных испытаний были апробированы также дальнейшие этапы реализации «Лесрегистра». Например, в пожароопасные сезоны система позволяет проводить постоянный космомониторинг. Выявляются не только термоточки и их точные координаты, но и даётся описание формы и площади возгораний. Это, в свою очередь, в значительной степени увеличивает потенциал аналитических возможностей при выяснении причин возникновения того или иного лесного пожара.



- В системе формируются базы данных легальных лесосек, пунктов приёма и отгрузки древесины, участков лесовосстановления, охотресурсов, актов правонарушений в лесу. «Лесрегистр» должен стать мощным ресурсом в борьбе с «чёрными лесорубами», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

