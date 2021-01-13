Земля заросла кустами
Во время рейдового осмотра земельного участка, расположенного в Кабанском районе Бурятии, площадью 6 5098 кв. м, сотрудник Россельхознадзора выявил нарушение.
- Земля заросла древесно-кустарниковой и сорной растительностью. На участке не установлено признаков сельскохозяйственного использования (обработки почвы, сенокошения, осуществления животноводства, садоводства, прочих видов сельскохозяйственного производства), также отсутствуют признаки осуществления мероприятий по воспроизводству плодородия (проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий), - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима.
По закону, владельцы земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорняками и вовремя проводить сенокос.
Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
В Бурятии владелец сельхозучастка получил предостережение
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