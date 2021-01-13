Скрываясь от налоговой, он продал имущество «своим»
Бывший руководитель коммерческой организации признан виновным в преднамеренном банкротстве.
В 2015 году мужчина, являясь генеральным директором и учредителем автотранспортного предприятия, допустил задолженность организации по налогам и сборам в сумме свыше 6 млн. рублей. Желая сокрыть от налогового органа технику и недвижимость предприятия, он продал имущество по заниженной цене подконтрольному ему юридическому лицу. При этом деньги продавцу так и не поступили.
Арбитражный суд республики признал предприятие банкротом.
- В результате преступных действий, государству причинён ущерб в размере 11,6 млн рублей. По решению суда большая часть незаконно отчуждённого имущества возвращена в конкурсную массу. Оставшуюся стоимость реализованного имущества в ходе следствия компенсировало юридическое лицо, в пользу которого совершены незаконные сделки, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговором Кабанского районного суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии экс-руководитель предприятия получил «условку»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 13.01.2021
Скрываясь от налоговой, он продал имущество «своим»
Мобильный аппарат «Хулан» поступит в продажу в сентябре
Консультации можно получить круглосуточно
Байкальский Банк Сбербанка продолжает активно развивать технологические меры поддержки малого бизнеса в регионах
Оперштаб пошёл навстречу кафе и ресторанам
Бизнес, 11.01.2021
Продавцам знаменитого туристического рынка приходится самим осваивать вязание
Бизнес, 06.01.2021
Испытания подтвердили, что икра фальсифицирована
Бизнес, 31.12.2020
Около 400 благодарностей переданы медицинским работникам Бурятии
Бизнес, 31.12.2020
Байкальский банк Сбербанка сообщил о режиме работы офисов по обслуживанию корпоративных клиентов в новогодние праздники
Очередной подпольный свадебный банкет обнаружили в Бурятии
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 18 районах республики
После прокурорской проверки долги по зарплате были погашены
Ремонт едва не был сорван на нескольких улицах
31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме
Бизнес, 29.12.2020
Почти половина россиян в новогоднюю ночь загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть – с финансами