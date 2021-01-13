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В Бурятии экс-руководитель предприятия получил «условку»

В Бурятии экс-руководитель предприятия получил «условку»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Скрываясь от налоговой, он продал имущество «своим»

Бывший руководитель коммерческой организации признан виновным в преднамеренном банкротстве.

В 2015 году мужчина, являясь генеральным директором и учредителем автотранспортного предприятия, допустил задолженность организации по налогам и сборам в сумме свыше 6 млн. рублей. Желая сокрыть от налогового органа технику и недвижимость предприятия, он продал имущество по заниженной цене подконтрольному ему юридическому лицу. При этом деньги продавцу так и не поступили.

Арбитражный суд республики признал предприятие банкротом.

- В результате преступных действий, государству причинён ущерб в размере 11,6 млн рублей. По решению суда большая часть незаконно отчуждённого имущества возвращена в конкурсную массу. Оставшуюся стоимость реализованного имущества в ходе следствия компенсировало юридическое лицо, в пользу которого совершены незаконные сделки, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговором Кабанского районного суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.



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