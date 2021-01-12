Предприниматели регистрируют свой бизнес через сервисы Сбера

Байкальский Банк Сбербанка продолжает активно развивать технологические меры поддержки малого бизнеса в регионах
Одним из наиболее динамично-развивающихся направлений является сервис по юридическому оформлению и запуску предприятий «Регистрация Бизнеса и Дистанционное Открытие Счёта» (РБиДОС). В 2020 году только в офисах партнёров банка с помощью технологических решений РБиДОС Сбера в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) было проведено более 4000 регистраций ИП/ООО с одновременным открытием счёта в Сбере. В течение года доля регистраций, проведённых через сервис выросла с 12% до 20%.
- 4 дня вместо ожидаемых 8-9 – именно столько нужно времени, чтобы с момента обращения к бесплатной услуге банка РБиДОС предприниматель мог получить регистрацию и бесплатный расчётный счёт для начала своей деятельности. Сервис работает уже более 2 лет, сначала его предлагали только партнеры Сбера – это более 200 бухгалтерских компаний и регистраторов, а теперь такая возможность есть и в наших офисах Байкальского банка Сбербанка. Если посчитать экономию ресурсов у тех, кто им воспользовался в 2020 году, то получается, что более 4000 предпринимателей регионов присутствия нашего тербанка сэкономили как минимум по 4 рабочих дня и не менее 5000 рублей. Ведь наш сервис избавил их от необходимости уплаты госпошлины, от поездок по инстанциям, от затрат на нотариуса и т.д. Добавьте сюда ещё и сокращение внешних контактов, на всё оформление требуется всего один визит в банк – в условиях пандемии это крайне важно. Наши технологические меры поддержки действительно для предпринимателей регионов являются Сбером времени, защиты и возможностей, - заявил Станислав Сушков, территориальный менеджер по работе с партнёрами управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка.
Для клиентов Сбера сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга может действовать для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе с системой налогообложения налог на профессиональный доход/самозанятость) или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.
Юридическое оформление регистрации бизнеса может происходить за один визит в Сбербанк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются. При этом требуется следующий пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учётную запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудники банка и партнёры могут оказать помощь в оформлении и отправке необходимых документов в налоговую службу. Открытие счёта в банке может осуществляться дистанционно, без повторного визита в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.
781 предприниматель из Бурятии в 2020 году открыл и зарегистрировал свой бизнес с помощью сервиса РБиДОС Сбербанка. Новый вид услуги в Бурятском отделении Сбера начал действовать с августа прошлого года, ранее регистрация бизнеса для жителей региона была возможна только в офисах партнёров банка.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Предприниматели регистрируют свой бизнес через сервисы Сбера
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