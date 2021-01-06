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В Иркутской области торговали «икрой», в которой даже не было ДНК рыб

В Иркутской области торговали «икрой», в которой даже не было ДНК рыб
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Испытания подтвердили, что икра фальсифицирована

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело проверку информации СМИ о продаже в Иркутске и Ангарске красной икры сомнительного качества.

Уже предварительный анализ показал, что данная продукция производителя ООО «Камчатские деликатесы» не значится в системах ветеринарного надзора – ФГИС «Меркурий» и «Цербер». Несмотря на маркировку, а партия «деликатеса» датирована сентябрем 2020 года, производственная площадка с данным адресом удалена из базы год назад, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Пробы были направлены на исследование в Иркутскую областную ветеринарную лабораторию. Испытания показали, что эта «икра» не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТа «Икра лососевая зернистая баночная».

- Испытуемая продукция не имеет характерного запаха, вкуса и консистенции икры, и даже не содержит ДНК рыб лососевых пород (кета, горбуша, нерка). В целом является фальсифицированной продукцией и может причинить вред жизни и здоровью населения, - озвучили итоги проверки представители Россельхознадзора.

Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы. 
икра контрафактная продукция Россельхознадзор
 
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