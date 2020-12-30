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Бурятия бьёт рекорды по росту интернет-трафика

Бурятия бьёт рекорды по росту интернет-трафика
Бизнес,  Фото:pixabay.com
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 18 районах республики

Более чем в два раза вырос объём 4G-трафика в сети МегаФона в Бурятии в 2020 году по сравнению с прошлым. Увеличение объёмов передачи данных стало возможным благодаря активному развитию оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также росту пользователей цифровых сервисов среди абонентов.

Абоненты МегаФона в Бурятии – одни из лидеров по приросту объёма передачи данных на Дальнем Востоке. По сравнению с прошлым годом суммарный интернет-трафик в сети оператора вырос на 61%, а в сети LTE – увеличился вдвое и составил порядка 20 петабайт данных. Для сравнения: это более 5 миллионов фильмов в HD-качестве.

На что тратят жители республики мобильный интернет? Самые популярные активности в сети – просмотр YouTube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram – 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» - 8,4%, а четвёртое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» – по 5 %. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учёбу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует WhatsАpp, далее –Telegram и Viber.

- С каждым годом цифровизация охватывает все большее число людей. А в сложившихся условиях вынужденной самоизоляции и «удалёнки» телеком-услуги становятся ещё важнее. Качественная связь и скоростной интернет – главное условие для стабильной работы онлайн-сервисов, особенно в условиях повышенной нагрузки на сеть, - отмечает Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Поэтому мы постоянно наращиваем и поддерживаем качество сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для самого широкого круга наших абонентов.

В 2020 году МегаФон улучшил качество связи и увеличил скорость мобильного интернета в 18 из 21 района республики. Это Северо-Байкальский, Курумканский, Баунтовский,Баргузинский, Прибайкальский, Еравнинский, Хоринский, Кабанский, Иволгинский, Заиграевский, Кижингинский, Тункинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Мухоршибирский, Джидинский, Бичурский и Кяхтинский районы.

По итогам более чем 7000 пользовательских тестов среди всех операторов связи, которые были проанализированы экспертами Ookla в 2020 году, МегаФон в республике остаётся лидером по скорости скачивания с показателем 26,3 Мбит/с.
МегаФон Бурятия интернет
 
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