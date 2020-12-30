В Бурятии работникам предприятия выплатили долг в 360 тысяч

После прокурорской проверки долги по зарплате были погашены



Ресурсоснабжающая организация в Курумканском районе Бурятии задолжала работникам организации заработную плату на сумму 360 тысяч рублей за первую половину ноября, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Работодателю объявили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В интересах работников мировому судье судебного участка Курумканского района были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Исковые требования удовлетворены.



На сегодня задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объёме.







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