После прокурорской проверки долги по зарплате были погашены
Ресурсоснабжающая организация в Курумканском районе Бурятии задолжала работникам организации заработную плату на сумму 360 тысяч рублей за первую половину ноября, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Работодателю объявили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В интересах работников мировому судье судебного участка Курумканского района были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Исковые требования удовлетворены.
На сегодня задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объёме.
В Бурятии работникам предприятия выплатили долг в 360 тысяч
Бизнес, Фото:
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