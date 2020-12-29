В Новый год россияне загадают здоровья и денег

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Традицию загадывать желания под бой курантов соблюдают три четверти россиян, выяснили блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и портал «Рамблер». В опросе на портале в последнюю декаду декабря приняли участие около 6 тысяч человек.Участники опроса также сообщили, как оценивают личные итоги уходящего года. 38% оценивают их позитивно: всё задуманное реализовать не удалось, но в целом результатами довольны. 17% опрошенных достигли всех поставленных целей, а половина из них реализовали даже больше, чем планировали. Остальные признались, что для достижения целей 2020 года им понадобится больше времени.После этого респондентов попросили поделиться целями на будущий год. У большинства они оказались связаны с личными финансами, домом и семьёй.Цели россиян на 2021 год:— сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами;— больше времени уделять дому и семье;— заняться спортом, похудеть, правильно питаться, избавиться от вредных привычек;— совершить крупную покупку.- сообщила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.