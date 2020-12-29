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В Новый год россияне загадают здоровья и денег

В Новый год россияне загадают здоровья и денег
Бизнес, 
Почти половина россиян в новогоднюю ночь загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть – с финансами. Желания путешествий и крупных покупок не столь популярны – 7% и 4% соответственно

Традицию загадывать желания под бой курантов соблюдают три четверти россиян, выяснили блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и портал «Рамблер». В опросе на портале в последнюю декаду декабря приняли участие около 6 тысяч человек.

Участники опроса также сообщили, как оценивают личные итоги уходящего года. 38% оценивают их позитивно: всё задуманное реализовать не удалось, но в целом результатами довольны. 17% опрошенных достигли всех поставленных целей, а половина из них реализовали даже больше, чем планировали. Остальные признались, что для достижения целей 2020 года им понадобится больше времени.

После этого респондентов попросили поделиться целями на будущий год. У большинства они оказались связаны с личными финансами, домом и семьёй.

Цели россиян на 2021 год:
39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами;
30% — больше времени уделять дому и семье;
24% — заняться спортом, похудеть, правильно питаться, избавиться от вредных привычек;
7% — совершить крупную покупку.

- Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния — здоровьем, защитой семьи и дома, финансами. В 2020 году уже 16 млн клиентов ежемесячно пользовались сервисами персонального финансового планирования. Более 750 тысяч человек оформили продукты «Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» для накоплений и инвестиций. «Сбербанк страхование жизни» помогла клиентам накопить более 2 млрд рублей с помощью накопительного страхования жизни. В следующем году мы предложим новые интересные решения и сервисы, которые помогут нашим клиентам в исполнении желаний и достижении новых целей. Наступающий год пройдёт под знаком приятных сюрпризов, которых Сбербанк ещё не предлагал, - сообщила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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