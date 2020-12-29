«Бурятская овца» перевозила скот без документов

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На представителя компании возбуждено административное дело



В Бурятии мелкий рогатый скот перевозили без документов. Об этом в Россельхознадзор сообщило управление ветеринарии республики.



- Скот, находящийся на карантине и принадлежащий ЛПХ Тугутов из Селенгинского района, села Нур-Тухум, местности Ара-Дзокой, вывезен ООО «Бурятская овца» в Улан-Удэ без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено административное дело в отношении представителя ООО «Бурятская овца» по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ, уточнили в ведомстве.

