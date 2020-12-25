Не погасили вовремя ветеринарные документы
Управление Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установило нарушение требований ветеринарного законодательства.
Сотрудник общества с ограниченной ответственностью, торгующего продуктами в городе Северобайкальск, не погасил входящие ветеринарные сопроводительные документы.
Должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Представителя магазина в Бурятии наказали не погашенные документы
Бизнес, Фото:
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Не погасили вовремя ветеринарные документы
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