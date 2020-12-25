Представителя магазина в Бурятии наказали не погашенные документы

Не погасили вовремя ветеринарные документы



Управление Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установило нарушение требований ветеринарного законодательства.



Сотрудник общества с ограниченной ответственностью, торгующего продуктами в городе Северобайкальск, не погасил входящие ветеринарные сопроводительные документы.



Должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.







Читают сейчас