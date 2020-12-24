Сервисы экосистемы Сбера и региональный бизнес в 2020-м

19 сервисов экосистемы, направленных на взаимодействие с бизнес-сообществом были представлены «на полке» Байкальского банка Сбербанка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии в 2020-м году. Итоги продвижения небанковских услуг были озвучены на региональной онлайн пресс-конференции с участием руководства территориального банка



- 2020 год стал годом больших перемен для Сбербанка, годом глобальной трансформации, когда нашим главным девизом становится принцип «Больше, чем банк». И эта новая философия работы напрямую касается направлений взаимодействия и сотрудничества с бизнесом регионов Байкальского банка. Сегодня Сбер - это уже не только мощный финансовый институт, мы предлагаем ещё и целый набор небанковских услуг, которые касаются самых разных областей присутствия или работы предпринимателей в регионах, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.



Особой популярностью в 2020 году в бизнес-среде территорий работы Байкальского банка пользовался сервис телемедицины – Сберздоровье. Более 8300 сертификатов данного сервиса оформили клиенты банка. Востребованным был также сервис «Проверка контрагентов», с помощью которого, опираясь на большие данные банка, можно получить анализ благонадёжности своих потенциальных партнёров и контрагентов. С начала 2020 года к этому сервису подключились более 2500 клиентов. Использовался в работе регионального бизнеса в уходящем году и сервис потребительской аналитики СберАналитика.



- В 2020 году популярность начали набирать и новые, и уже хорошо себя зарекомендовавшие, сервисы нашей экосистемы: 147 налогоплательщиков территории присутствия Байкальского банка формируют декларации с использованием автоматизированных бухгалтерских сервисов, 139 клиентов банка подключили программу «Юрист для бизнеса» и теперь в режиме 24/7 принимают профессиональную юридическую помощь. 86 клиентов – юридических лиц стали абонентами сотового оператора СберМобайл, 43 работодателя в 2020-м стали вести поиск кандидатов на различные должности с использованием платформы Работа.ру, 30 бизнес-клиентов оценили скорость и качество услуг курьерской службы СберЛогистика – и это только начало, - сообщила Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



