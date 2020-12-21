В Бурятии работников предприятия не обеспечили спецодеждой

Нарушения выявила прокуратура



Прокурорская проверка выяснила, что в Заиграевском районе Бурятии ОАО «Карьер Доломит», основным видом деятельности которого является добыча полезных ископаемых, нарушило трудовое законодательство.



- Установлено, что обществом не проведена специальная оценка условий труда в отношении рабочих мест машиниста экскаватора, сторожа-кладовщика, уборщика служебных помещений. Кроме того, рабочие предприятия не в полном объёме были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщает прокуратура.



Генеральному директору общества прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены.



Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении работодателя по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение работодателем специальной оценки условий труда на рабочих местах», в отношении главного инженера по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты».



Им назначены наказания в виде предупреждения и штрафа, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





