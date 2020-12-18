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СберЛогистика открыла в Бурятии пункты приёма и выдачи посылок

СберЛогистика открыла в Бурятии пункты приёма и выдачи посылок
Бизнес, 
Они расположены в 11 офисах Сбербанка в Улан-Удэ

Сервис экосистемы Сбера - Сберлогистика расширила географию обслуживания населения Бурятии и теперь доступна в 11 отделениях Сбербанка, работающих в Улан-Удэ.

Первые услуги СберЛогистика на территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка начала оказывать осенью 2019 года: приём посылок от граждан осуществлялся только в одном отделении банка, расположенном в Иркутске. В конце 2020 года распределительный центр и курьерская сеть логистического оператора начала работу и в Улан-Удэ.

Механика логистики отправлений сервисом организована в едином формате: оформить посылку можно заранее – на сайте СберЛогистики или через Сбербанк Онлайн, либо провести всю необходимую процедуру регистрации отправления в офисе Сбера. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн раздел «Посылка» ищется через поиск. Здесь можно ввести данные отправления, определиться со способом доставки («Сберпосылка» или «Сберкурьер»), определить пункт отправки, ввести данные получателя и пункт получения посылки.

При оформлении заказа на отправку посылки в отделениях Сбера с подключенным сервисным центром СберЛогистики принятый груз регистрируется ответственным за сервис сотрудником Сбербанка, размещается в специальном боксе для хранения, а затем передаётся на отправку согласно реестру. Сроки доставки посылок в пределах РФ в среднем варьируются от 3 до 5 дней, в зависимости от направления отправления.

- Экосистема Сбербанка развивается очень динамично. Ещё год назад СберЛогистика только делала первые шаги в байкальских регионах, а сегодня уже в 85 отделениях Сбера, работающих на территории Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края жители могут пользоваться её услугами… В шаговой доступности открылись пункты приёма посылок на базе отделений Сбера — это большой шаг в развитии логистических услуг для населения регионов. Приятно, что расширение сети пунктов сервиса состоялось накануне Нового года, когда отправка посылок для многих жителей регионов становится особенно актуальной, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

- Наша компания предоставляет услуги доставки в 82 региональных центрах России и прилегающим к ним городам. Сейчас основной упор компания делает на развитие сети пунктов выдачи заказов и постаматов в отделениях Сбербанка, потому что такое местоположение удобное и безопасное для клиента. В планах СберЛогистики открыть 2500 пунктов выдачи заказов и расположить 10500 постаматов в отделениях Сбера, в том числе в зонах 24/7, по всей стране. На территории присутствия Байкальского банка Сбербанка СберЛогистика доставляет заказы частных клиентов и заказы из интернет-магазинов, - сообщила Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики.

Полный список отделений Сбербанка с пунктами приёма и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса https://shiptor.ru/sberlogistics/pickpoint/.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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