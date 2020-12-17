Бизнесмен без лицензии катал туристов на теплоходе по Байкалу

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Предпринимателя оштрафовали



Прокурорская проверка выяснила, что в сентябре в акватории Байкал индивидуальный предприниматель катал на теплоходе людей без соответствующей лицензии. Это является нарушением закона.



Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.



Решением мирового судьи судебного участка № 80 Слюдянского района города Байкальска индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

