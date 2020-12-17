Предпринимателя оштрафовали
Прокурорская проверка выяснила, что в сентябре в акватории Байкал индивидуальный предприниматель катал на теплоходе людей без соответствующей лицензии. Это является нарушением закона.
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.
Решением мирового судьи судебного участка № 80 Слюдянского района города Байкальска индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Бизнесмен без лицензии катал туристов на теплоходе по Байкалу
Бизнес, Фото:
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