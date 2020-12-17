 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев

Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки составлял 6 месяцев

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки Сбербанка снижен с 6 до 3 месяцев. Ранее Сбербанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее одного года за последние 5 лет для всех категорий заёмщиков.

- Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту Сбербанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке, - сообщил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Узнать подробную информацию по ипотеке Сбербанка можно онлайн на DomClick.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев
Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев
Бизнес, 17.12.2020
Ранее минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки составлял 6 месяцев
Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Бизнес, 17.12.2020
Мастер изготавливает необычные бурятские сувениры
Сбер и 2ГИС запустили бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России
Сбер и 2ГИС запустили бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России
Бизнес, 17.12.2020
Аудитория грузового навигатора уже достигла 40 тысяч пользователей
В Иркутске состоится международный туристический форум
В Иркутске состоится международный туристический форум
Бизнес, 16.12.2020
«Время отдыхать на Байкале!» проведут в онлайн формате
Сбер провёл исследование рынка коммерческой недвижимости
Сбер провёл исследование рынка коммерческой недвижимости
Бизнес, 16.12.2020
Лучшую динамику демонстрируют складские помещения
Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому
Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому
Бизнес, 15.12.2020
Решение районного суда глава Бурятии ранее назвал «вызывающе циничным»
Новогоднее настроение от Сбера
Новогоднее настроение от Сбера
Бизнес, 15.12.2020
Байкальский банк Сбербанка создаёт предпраздничную атмосферу в офисах
В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в «Янте» и Fix Price
В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в «Янте» и Fix Price
Бизнес, 15.12.2020
Стало известно, сколько уже составили протоколов о несоблюдении мер профилактики
В Слюдянке обнаружили 20 тонн минтая без документов
В Слюдянке обнаружили 20 тонн минтая без документов
Бизнес, 15.12.2020
Документы на груз были предоставлены позже
У улан-удэнской колонии отзывали декларации на крупу
У улан-удэнской колонии отзывали декларации на крупу
Бизнес, 15.12.2020
У производителей зерна и круп в Иркутской области и Бурятии отзывали 17 деклараций
Забайкальскую шерсть начали поставлять в Индию
Забайкальскую шерсть начали поставлять в Индию
Бизнес, 15.12.2020
Сумма контракта — более 61 миллиона
В Улан-Удэ владелец «Фабрики» отвергает обвинения в свой адрес
В Улан-Удэ владелец «Фабрики» отвергает обвинения в свой адрес
Бизнес, 15.12.2020
Кирилл Покацкий прокомментировал решение суда по поводу скандальной вечеринки в «Фабрике»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^