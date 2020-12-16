В Иркутске состоится международный туристический форум

«Время отдыхать на Байкале!» проведут в онлайн формате



Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» пройдёт в Иркутске с 22 по 23 декабря в онлайн формате. Участие в нём примут представители федеральных и региональных органов государственной власти, депутаты государственной думы и сенаторы от Иркутской области.



Мероприятие соберёт на площадке ведущих федеральных и международных экспертов и спикеров, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, крупнейших туроператоров, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Бельгии и других стран.



- Главной темой обсуждения станет «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: новые векторы развития внутреннего и въездного туризма». Также поговорим о развитии туризма в условиях коронавируса, - отметила руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина.



В рамках форума состоятся переговоры представителей правительства Иркутской области, руководителей федеральных и региональных туроператоров, аэропортов и авиакомпаний.



По вопросам участия в форуме можно обратиться в ТПП Восточной Сибири по тел. (3952) 33-51-00, e-mail: dcp@tppvs.ru. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте форума: http://baikalturforum.ru/. Предварительная регистрация для участия в форуме обязательна. Ссылки на трансляции мероприятий форума будут доступны только зарегистрированным участникам. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

