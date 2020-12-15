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Новогоднее настроение от Сбера

Новогоднее настроение от Сбера
Бизнес, 
Байкальский банк Сбербанка создаёт предпраздничную атмосферу в офисах

В преддверии Нового года во всех офисах Байкальского банка Сбербанка создаётся волшебная атмосфера праздника: в клиентском зале установлена ель, украшены рабочие места сотрудников. Новогодние «наряды» появились и в зонах самообслуживания клиентов: на банкоматах, экранах терминалов и медиа-панелях установлены праздничные видеозаставки, на талонах электронной очереди специально для посетителей размещены поздравления с наступающим Новым годом.

В этом году в 12 самых крупных иркутских офисах на фасадных окнах отделений установлены объёмные полусферы с логотипами компаний экосистемы Сбера, в клиентских залах появился запах мандаринов и ели – его создает специальное арома-наполнение. Банк решил помочь и своим клиентам – родителям маленьких детей – в создании атмосферы волшебства и новогодних чудес, подготовил специальные бланки для писем Деду Морозу. 25 декабря посылку, собранную из таких писем, из отделений Сбера заберёт курьерская служба СберЛогистики и отправит в Великий Устюг. Родителям останется только решить, как помочь Деду Морозу в исполнении желаний своих детей.

- Мы поддерживаем идею создания праздничного настроения у наших клиентов. В самых крупных офисах мы подготовили разноплановое новогоднее оформление, где есть место и арома-наполнению, и декор-элементам. Новый год – это волшебный праздник, который с нетерпением ждёт каждый человек, не взирая на возраст или жизненный статус. Поэтому, решили внести что-то особое не только для взрослых, но и для наших маленьких гостей, помогаем их родителям стать волшебникам, - сообщил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Особенный новогодний подарок всем россиянам Сбер приготовил и в виде оригинального ролика новогодней рекламной компании, лицом которой стал герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Жорж Милославский, чью роль блистательно сыграл актер Леонид Куравлёв, ещё в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе». Оказавшись в 2020 году, он узнаёт, что теперь Сбер — больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический «гигант». Специалисты Группы ЦРТ, входящей в состав экосистемы Сбера, сделали возращение любимого персонажа на экраны телезрителей России возможным. Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта, создатели ролика синтезировали и его голос. Благодаря кропотливой работе Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбербанк банки
 
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