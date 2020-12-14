В Улан-Удэ устроили «контрольную закупку» в такси

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Об итогах проверки сообщила детский омбудсмен



В Улан-Удэ такси проверили на наличие детских автокресел.



- Рада, что сегодня контрольная закупка прошла удачно! Перевозчик предоставил автокресло! – поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.



Детский омбудсмен напомнила о правилах перевозки детей.



- Имеет ли право таксист отказать в перевозке ребёнка? Да, имеет! Таксисты, являясь участниками дорожного движения, должны соблюдать правила дорожного движения и учитывать требования к маленьким пассажирам. Без кресла они имеют право везти ребенка только при его фиксации ремнями безопасности и при достижении ребёнком 7 лет (на заднем ряду пассажирских сидений). Не стоит удивляться вопросу диспетчера службы такси о том, будут ли ехать в такси дети и их возраст, ведь в таком случае они обязаны предоставить автомобиль с нужным оснащением или отказать в поездке. Невыполнение требования чревато для перевозчика штрафом. Если таксист соглашается на перевозку вопреки нормам ПДД, возможно он является частным лицом, не имеющим соответствующей лицензии, - напомнила Ганькина.





