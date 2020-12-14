Об итогах проверки сообщила детский омбудсмен
В Улан-Удэ такси проверили на наличие детских автокресел.
- Рада, что сегодня контрольная закупка прошла удачно! Перевозчик предоставил автокресло! – поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
Детский омбудсмен напомнила о правилах перевозки детей.
- Имеет ли право таксист отказать в перевозке ребёнка? Да, имеет! Таксисты, являясь участниками дорожного движения, должны соблюдать правила дорожного движения и учитывать требования к маленьким пассажирам. Без кресла они имеют право везти ребенка только при его фиксации ремнями безопасности и при достижении ребёнком 7 лет (на заднем ряду пассажирских сидений). Не стоит удивляться вопросу диспетчера службы такси о том, будут ли ехать в такси дети и их возраст, ведь в таком случае они обязаны предоставить автомобиль с нужным оснащением или отказать в поездке. Невыполнение требования чревато для перевозчика штрафом. Если таксист соглашается на перевозку вопреки нормам ПДД, возможно он является частным лицом, не имеющим соответствующей лицензии, - напомнила Ганькина.
В Улан-Удэ устроили «контрольную закупку» в такси
Бизнес, Фото:
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