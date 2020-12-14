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В Иркутске кафе работало после 23 часов под видом хостела

В Иркутске кафе работало после 23 часов под видом хостела
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Это не первый владелец заведения, идущий на такую уловку

В Иркутской области проверяют предприятия общественного питания на предмет соблюдения ограничительных мер. Кафе должны работать до 23 часов.

При этом во время проверки в одном из заведений на момент проверки после 23 часов находилось 98 человек. Владелец заведения объяснил это тем, что ему также принадлежит хостел, расположенный в том же здании, поэтому считает, что ограничение режима работы на него не распространяется. Однако, в соответствии с указом губернатора в ночное время в ресторанах при гостиницах могут обслуживаться только лица, в них проживающие. Данный хостел был рассчитан всего на четыре места. Признаков заселения в нём не было, в регистрационном журнале также не значилось ни одного проживающего в тот день. Составлен протокол.

– В последнее время имеют место случаи, когда владельцы заведений для того, чтобы обойти запрет на работу после 23 часов, организуют хостелы в помещениях, примыкающих к ресторанам и имитируют их работу с почасовой оплатой. Однако, как показывает приведенный выше пример, эта уловка не работает. Напомним, что штраф за такое нарушение для объектов общественного питания, являющимися юридическими лицами, составляет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение деятельность организации может быть приостановлена до 90 суток, – сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

В службе также отметили, что по действующему указу главы региона, режим работы объектов общественного питания на новогодние праздники остается такой же - до 23 часов.

Всего с апреля в Иркутской области проверено 3982 объекта потребительского рынка, из них 2801 предприятие торговли, 1052 заведения общепита, 122 организации бытового обслуживания. Нарушения выявлены на 504 объектах, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.


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