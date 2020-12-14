В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона

Бизнес, Фото: предоставлено комитетом городского хозяйства

Управляющая компания не устранила в срок ряд нарушений



Из-за обращений жителей управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ провело внеплановые выездные и документарные проверки в отношении управляющей организации ООО «УК Ключи». На эту управляющую компанию неоднократно поступали жалобы от администрации района по вопросам подготовке жилищного фонда к зимнему периоду. К примеру, данная организация не смогла получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2020-21, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Материалы в республиканскую государственную службу строительного и жилищного надзора по Бурятии для составления протокола административного правонарушения. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.



- К примеру, в многоквартирных домах, которыми управляет данная организация, по ул. Ключевская, Онохойская, Гармаева не были в срок устранены следующие нарушения: не отремонтирована кровля крыши, не остеклены подъезды, не установлены новые входные двери, не обновлены канализационные стояки в подвальном помещении, не убран бытовой и строительный мусор на чердаке и в подвале и т.д. Госстройжиландзор Бурятии в связи с многочисленными нарушениями управляющей организации ООО «УК Ключи» назначил ей административное наказание в размере 250 тысяч рублей, - сообщили в комитете городского хозяйства.



Представители управляющей организации имели право до истечения сроков выполнения предписания один раз обратиться письменно с ходатайством в муниципальную жилищную инспекцию Улан-Удэ о продлении установленных сроков с указанием обоснованных причин.



Отметим, за нарушения правил содержания и ремонта многоквартирных жомов любая управляющая организация может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей.













