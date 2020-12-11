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В СберБанк Онлайн появился квест «#ИZИДЛЯТЕБЯ»

В СберБанк Онлайн появился квест «#ИZИДЛЯТЕБЯ»
Бизнес, 
Задания квеста нужно выполнить до 13 декабря

Сбер продолжает кампанию «#ИZИСБЕР», цель которой — показать, что управлять своими финансами с помощью карты или приложения банка не выходя из дома — довольно легко. Следующим этапом стал квест «#ИZИДЛЯТЕБЯ».

Квест состоит из пяти заданий, которые нужно выполнить до 13 декабря 2020 года. Каждое задание нужно выполнить минимум один раз. Подробности мероприятия на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/sms/is_aktsiya.

- СберБанк Онлайн — приложение, где можно копить на свои цели, оплачивать мобильную связь или игры, переводить деньги друзьям и родственникам, а также подключать разные сервисы экосистемы Сбера. В рамках акции мы хотим показать в игровой форме, как удобно решать свои финансовые задачи через приложение, получая за участие подарки, - заявила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенный банк» Сбербанка.

Напомним, что ранее в рамках кампании «#ИZИСБЕР» была запущена молодёжная акция «Иzи Мьюзик» с известным рэпером GONE.Fludd. Её участники могли определить своё поколение — бумер, миллениал или зумер, — угадывая популярные треки по гифкам. В акции приняло участие более 300 тысяч человек, из девяти загаданных треков в среднем пользователи отгадывали 5‒6. Попробовать свои силы всё ещё можно на https://easysber.ru/.

СберБанк Онлайн был назван одним из удобных банковских приложений 2020 года по версии UsabilityLab. 63 млн человек уже установили и активно пользуются им. Более 3 млн платежей и переводов в день совершают его пользователи. 93% молодых клиентов банка пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн.

Возрастное ограничение 18+

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбербанк банки
 
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