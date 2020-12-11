Гостиница была построена самовольно
Иркутский областной суд оставил без изменения решение о сносе гостиничного комплекса «Байкал Хан», расположенного на территории Прибайкальского нацпарка. Владелец гостиницы воспользовался правом на апелляционное обжалование судебного акта, которым постановлено снести строения гостиницы. Однако жалоба признана судом необоснованной и отклонена, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
- Спорные объекты расположены на территории Прибайкальского национального парка, построены с нарушением градостроительных и экологических норм, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Строения фактически являются самовольными. Владелец в установленном порядке получил разрешения на строительство. Не проводилась государственная экологическая экспертиза, необходимые инженерные изыскания, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Гостиница не могла гарантировать безопасность своих работников и отдыхающих туристов, её деятельность угрожала природе. Работа туристического комплекса беспокоила местных жителей. Они неоднократно обращались с жалобами в прокуратуру, заявляя о нарушении своих прав на благоприятную окружающую среду.
С учётом того, что невозможно организовать законное использование гостиницы «Байкал Хан», был предъявлен иск о сносе строений.
Решение суда об удовлетворении требований прокурора вступило в законную силу и будет передано на исполнение.
Суд обязал снести гостиницу «Байкал Хан»
Бизнес, Фото:
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