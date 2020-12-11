 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 декабря

10 декабря

Популярное

В Улан-Удэ женщина торговала говядиной без документов

В Улан-Удэ женщина торговала говядиной без документов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушительницу оштрафовали

Управление Россельхознадзора и полицейские провели рейд по местам несанкционированной торговли в Улан-Удэ.

В ходе рейда выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Женщина продавала говядину без сопроводительных документов и без проведения ветеринарной санитарной экспертизы.

На женщину составлен административный протокол, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Россельхознадзор мясо
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесозаготовителя обязали возместить почти 900 тысяч
В Бурятии лесозаготовителя обязали возместить почти 900 тысяч
Бизнес, 11.12.2020
Бизнесмен обязан возместить ущерб животному миру
Байкальский банк Сбербанка покажет коллекцию недвижимости
Байкальский банк Сбербанка покажет коллекцию недвижимости
Бизнес, 11.12.2020
В Улан-Удэ состоится традиционная ярмарка недвижимости
В Улан-Удэ мобильные группы взялись за «Capital Mall»
В Улан-Удэ мобильные группы взялись за «Capital Mall»
Бизнес, 11.12.2020
В «Capital Mall» выявили нарушения профилактических мер против коронавируса
Аудитория виртуальных ассистентов Сбера приблизилась к 2 миллионам
Аудитория виртуальных ассистентов Сбера приблизилась к 2 миллионам
Бизнес, 10.12.2020
С их помощью клиенты перевели друг другу более 80 млн рублей
В Иркутской области прокуратура занялась сотовой вышкой
В Иркутской области прокуратура занялась сотовой вышкой
Бизнес, 10.12.2020
Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области  
Уроженка Улан-Удэ основала свой бренд одежды в Краснодаре
Уроженка Улан-Удэ основала свой бренд одежды в Краснодаре
Бизнес, 10.12.2020
В столице Бурятии Дарья Соловьева занималась волонтёрской деятельностью
Сбер и Mastercard запустили новогоднюю геймификацию
Сбер и Mastercard запустили новогоднюю геймификацию
Бизнес, 10.12.2020
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard запустили новогоднюю геймификацию с возможностью получить миллион бонусов
В Бурятии увеличат время работы кафе и ресторанов
В Бурятии увеличат время работы кафе и ресторанов
Бизнес, 10.12.2020
Изменения внесены в указ главы Бурятии о борьбе с коронавирусом
В Чите за три дня проверили более 500 кафе и магазинов
В Чите за три дня проверили более 500 кафе и магазинов
Бизнес, 10.12.2020
За три дня обнаружено семь нарушений масочного режима
Сбер говорит врачам: «Спасибо»
Сбер говорит врачам: «Спасибо»
Бизнес, 09.12.2020
Сбербанк призывает жителей Бурятии принять участие в акции
Сбер расскажет предприятиям Бурятии об инструментах HR
Сбер расскажет предприятиям Бурятии об инструментах HR
Бизнес, 09.12.2020
В республике пройдёт марафон презентаций продуктов кадрового направления
Контактный центр Сбера консультирует в режиме одного окна
Контактный центр Сбера консультирует в режиме одного окна
Бизнес, 09.12.2020
Вопросы можно задать как по банковским, так и по другим продуктам экосистемы
В Бурятию намерен зайти «Магнит»
В Бурятию намерен зайти «Магнит»
Бизнес, 09.12.2020
Об этом заявил лично генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^