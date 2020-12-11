Нарушительницу оштрафовали
Управление Россельхознадзора и полицейские провели рейд по местам несанкционированной торговли в Улан-Удэ.
В ходе рейда выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Женщина продавала говядину без сопроводительных документов и без проведения ветеринарной санитарной экспертизы.
На женщину составлен административный протокол, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Улан-Удэ женщина торговала говядиной без документов
Бизнес, Фото:
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