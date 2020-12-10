В Иркутской области прокуратура занялась сотовой вышкой

Бизнес, Фото: прокуратура Иркутской области

Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области



Прокуратура Эхирит-Булагатского района Иркутской области провела проверку по обращению местного жителя на действия Иркутского филиала ООО «Т2 Мобайл» по вопросу законности размещения вышки сотовой связи по улице Верхний Борой в селе Алужино.



- Установлено, что осенью текущего года в селе Алужино организация провела работы по установке опор для размещения оборудования связи. При этом работы по строительству сооружения проведены с нарушением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Выяснилось, что отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки базовой станции цифровой сотовой связи.



- Таким образом, установка антенно-мачтового сооружения базовой станции сотовой связи филиалом произведена с нарушением норм закона, в отсутствие разрешительной документации, что явилось основанием для внесения прокурором представления директору Иркутского филиала ООО «Т2 Мобайл», - сообщает областная прокуратура.



Рассмотрение меры прокурорского реагирования и вопрос недопустимости ввода в эксплуатацию построенного объекта без разрешительной документации поставлены на контроль прокуратуры района.

