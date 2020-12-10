Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области
Прокуратура Эхирит-Булагатского района Иркутской области провела проверку по обращению местного жителя на действия Иркутского филиала ООО «Т2 Мобайл» по вопросу законности размещения вышки сотовой связи по улице Верхний Борой в селе Алужино.
- Установлено, что осенью текущего года в селе Алужино организация провела работы по установке опор для размещения оборудования связи. При этом работы по строительству сооружения проведены с нарушением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Выяснилось, что отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки базовой станции цифровой сотовой связи.
- Таким образом, установка антенно-мачтового сооружения базовой станции сотовой связи филиалом произведена с нарушением норм закона, в отсутствие разрешительной документации, что явилось основанием для внесения прокурором представления директору Иркутского филиала ООО «Т2 Мобайл», - сообщает областная прокуратура.
Рассмотрение меры прокурорского реагирования и вопрос недопустимости ввода в эксплуатацию построенного объекта без разрешительной документации поставлены на контроль прокуратуры района.
В Иркутской области прокуратура занялась сотовой вышкой
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области
В столице Бурятии Дарья Соловьева занималась волонтёрской деятельностью
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard запустили новогоднюю геймификацию с возможностью получить миллион бонусов
За три дня обнаружено семь нарушений масочного режима
Вопросом поручил заняться оперштаб
Сбербанк призывает жителей Бурятии принять участие в акции
В республике пройдёт марафон презентаций продуктов кадрового направления
Вопросы можно задать как по банковским, так и по другим продуктам экосистемы
Об этом заявил лично генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг
Детский сад закрыли на три месяца
ПАО Сбербанк сообщил о финансовых результатах по итогам 11 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека»
Банк заметил рост доли средств до востребования в общей сумме средств клиентов
В Улан-Удэ прояснили непростую ситуацию с 92-м маршрутом
В Бурятии рассказали об итогах очередных рейдов мобильных групп