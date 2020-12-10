Сбер и Mastercard запустили новогоднюю геймификацию

Правила акции





Предложение действительно для Участников Программы «СберСпасибо» (Программа), одновременно являющихся держателями Карт платежной системы Mastercard, при условии участия в Акции «Снежный Шар». Общий срок Акции (в т.ч. срок для получения Поощрений) с 03.12.2020 по 28.02.2020 и (или) до момента исчерпания фонда Акции2; срок для Регистрации в Акции и совершения активных действий (Целевых заданий для получения Попыток и использования Попыток с использованием доступного функционала Сайта Акции): с 00:00:00 ч. 03.12.2020 по 23:59:59 ч. 15.01.2020. Срок для совершения расходных операций по Карте, в том числе целях получения Бонусных Поощрений при покупках в Категориях: с момента Регистрации и до 23:59:59 ч. 28.02.2020. Фонд Акций и количество Поощрений ограничены, право на получение Поощрения в 1 000 000 Бонусов может получить только один Участник Акции, который первым (по дате и времени совершения) использует Попытку таким образом, чтобы попасть в числовой интервал (РЧ1), предусмотренный для Пакета Поощрений №15. Подробнее о Правилах Акции, условиях совершения Целевых заданий, получения Попыток, Поощрений, Пакетах Поощрений, об РЧ1, информации о Соорганизаторах и ограничениях – на сайте https://spasibosberbank.ru//actions/snow. Акция проводится: АО «ЦПЛ» (ОГРН: 1117746689840, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, пом. №505/506) совместно с «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010, ИНН 7703786260, КПП 770301001, место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 20, подвал помещения IV комнаты №18 20В)). Организатор Программы (действует с 12.11.11 без ограничений по сроку) - ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015). С подробной информацией о Правилах проведения Программы, способах регистрации в ней, условиях Начисления и Списания Бонусов, ограничениях -- на сайте: spasibosberbank.ru. Участие в Акциях предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является игрой, основанной на риске. Сведения действительны на 03.12.20.

1 включительно

2 в зависимости от того, что наступит раньше.

3 включительно (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции в зависимости от того, что наступит раньше .

Для держателей Mastercard, участвующих в программе лояльности «СберСпасибо», до 15 января 2021 года проводится акция «Снежный шар». Зарегистрироваться в акции можно в соответствующем разделе на сайте или в мобильном приложении программы.После регистрации, выполняя простые задания с картой Mastercard, участники получат игровые ходы и призы за каждый ход. Чем больше ходов будет сделано, тем выше шанс получить главный приз.В «Снежном шаре» спрятаны следующие призы:- дополнительные бонусы;- повышенные бонусы в разных категориях покупок;- главный приз — 1 000 000 бонусов.- заявил Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо».- сообщила Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.