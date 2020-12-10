За три дня обнаружено семь нарушений масочного режима
В Забайкальском крае продолжаются проверки сфер торговли, услуг, общественного питания на соблюдение регламента безопасности в период пандемии коронавируса. С 7 по 9 декабря проверено более 500 кафе, салонов, магазинов Читы.
- За трое суток выявлено всего семь нарушений, в основном это несоблюдение масочного режима сотрудниками, отсутствие регламента безопасности. Но количество чек-листов говорит о том, что сейчас ситуация с соблюдением мер практически идеальная, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Организациям (юридическим лицам) за выявленные нарушения грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для физических лиц - от 1 до 30 тысяч рублей.
Масочный режим введён на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Чите за три дня проверили более 500 кафе и магазинов
Бизнес, Фото:
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