В Чите за три дня проверили более 500 кафе и магазинов

За три дня обнаружено семь нарушений масочного режима



В Забайкальском крае продолжаются проверки сфер торговли, услуг, общественного питания на соблюдение регламента безопасности в период пандемии коронавируса. С 7 по 9 декабря проверено более 500 кафе, салонов, магазинов Читы.



- За трое суток выявлено всего семь нарушений, в основном это несоблюдение масочного режима сотрудниками, отсутствие регламента безопасности. Но количество чек-листов говорит о том, что сейчас ситуация с соблюдением мер практически идеальная, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



Организациям (юридическим лицам) за выявленные нарушения грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для физических лиц - от 1 до 30 тысяч рублей.



Масочный режим введён на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

