Сбер говорит врачам: «Спасибо»

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Байкальский банк Сбербанка приглашает жителей Бурятии поддержать акцию «Скажи «спасибо» врачам» и принять участие в создании благодарственных альбомов для персонала больниц и поликлиник. Цель акции – поддержка медицинских работников, труд которых в период пандемии коронавируса особенно важен и ценен. Акция выражает признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни.До 17 декабря в офисах банка в Улан-Удэ, по адресу ул. Гагарина, 25, ул. Октябрьская, 15, ул. Ключевская, 8а, ул. Терешковой, 2а, ул. Балтахинова, 13, можно оставить письменные сообщения со словами благодарности сотрудникам медицинских учреждений. При обслуживании клиенты могут воспользоваться специальными бланками, в которых можно написать благодарность и пожелания всем медикам или конкретному врачу. Участников акции ждёт специальный комплимент от Сбера – сувенирный шоколад.- призвал Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.Приём благодарственных сообщений от жителей Бурятии Байкальский банк Сбербанка завершит 17 декабря 2020 года. По итогу акции «Скажи «спасибо» врачам» все бланки с пожеланиями будут собраны в единый альбом и в канун Нового года переданы в медицинские учреждения.- осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.