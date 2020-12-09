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В Бурятию намерен зайти «Магнит»

В Бурятию намерен зайти «Магнит»
Бизнес, 
Об этом заявил лично генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг

В Бурятии могут появиться магазины сети «Магнит». Об этом накануне сообщил генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг во время финала конкурса «Вкусы России». Бизнесмен объявлял победителей общенародного голосования. Говоря о Бурятии, Дюннинг заявил, что «Магнит» планирует открыть торговые точки и в республике, передаёт портал «Твой Дальний Восток».

- Мы уже близко к этому, мы уже есть в заявке, и планируем выйти и на Бурятию. Я знаю, что в вашем регионе очень популярны буузы. Я очень, рад, что сегодня это национальное блюдо получило международное признание. Мне кажется это важно, я поздравляю победителей, − сказал генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что бурятские буузы стали одним из победителей конкурса «Вкусы России». Кроме того, россияне признали лидерами «Подмосковные сыры» и «Дагестанскую баранину». Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь победы слепил буузу в прямом эфире.

В Бурятии нет федеральных продуктовых ритейлеров. Отметим, в недавнем интервью «Байкал-Daily» руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний отмечал, что приход лидеров российского рынка в Бурятии «необратим», и «со временем они дойдут» до республики. Тот же «Титан» готовится к приходу федералов. По мнению Вадима Бредний, покупатель выиграет от конкуренции.

Справка:

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более чем 3 800 населённых пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 12 миллионов человек. На 30 сентября 2020 года компания насчитывала 21 154 торговые точки в 65 регионах России.




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