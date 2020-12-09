Сбербанк представил финансовые результаты по итогам 11 месяцев

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учётом этих изменений
Ключевые факты ноября:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 78,0 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении.
- Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд руб., из них более половины – ипотека.
- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учёта валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.
- В ноябре средства клиентов выросли на 1,0% без учёта валютной переоценки.
- В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера «Зелёный день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% г/г. Важнейшим событием ноября стала презентация новой стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы, - сообщил финансовый директор А.Ю. Бурико:
Комментарии по итогам 11 месяцев 2020 года:
Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1311 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% г/г благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454,0 млрд руб. в результате роста доходов от расчётных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.
Операционные расходы составили 550,9 млрд руб., увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года. Темп роста операционных расходов ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию, а также за счёт выравнивания сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32,0% годом ранее.
Доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд руб., что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам. За 11 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 517,7 млрд руб. против 113,7 млрд руб. годом ранее – рост связан с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 млрд руб., чистая прибыль 719,1 млрд руб.
Активы в ноябре увеличились за счёт роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн руб. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.
В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,8 трлн руб. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учёта валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн руб.
Третий месяц подряд объём выдач розничных кредитов держится на высоком уровне – в ноябре выдано 468 млрд руб. Всего с начала года выдано 3,8 трлн руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за месяц вырос на 2,1% и превысил 8,4 трлн руб. Основной драйвер роста – жилищные кредиты, которые в ноябре показали рост на 2,7%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.
Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 4,2% или на 0,2 трлн руб. за счёт приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 декабря составил 5,1 трлн руб.
Средства клиентов без учёта валютной переоценки в ноябре выросли на 1,0%: средства физических лиц – на 1,1%, средства юридических лиц – на 0,8%.
В ноябре банк разместил биржевые облигации объёмом 18 млрд руб. сроком на 3 года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд руб.
Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3586 млрд руб. и 3736 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита.
Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4683 млрд руб. в основном за счёт заработанной чистой прибыли.
Активы, взвешенные с учётом риска*, в ноябре изменились незначительно и на 1 декабря 2020 составили 31,5 трлн руб.
|
Капитал, млрд руб.
|
1 дек'20*
|
1 ноя'20
|
1 дек'20* / 1 ноя'20
|
1 янв'20
|
1 дек'20* / 1 янв'20
|
|
|
Базовый
|
3 586
|
3 587
|
-0.01%
|
3 300
|
8.68%
|
Основной
|
3 736
|
3 737
|
-0.01%
|
3 300
|
13.22%
|
Общий
|
4 683
|
4 537
|
3.22%
|
4 568
|
2.53%
|
Достаточность капитала, %
|
|
|
|
|
|
Базовый Н1.1, мин. 4,5%
|
11.40%
|
11.40%
|
0.00%
|
10.51%
|
0.89%
|
Основной Н1.2, мин. 6,0%
|
11.88%
|
11.88%
|
0.00%
|
10.51%
|
1.37%
|
Общий Н1.0, мин. 8,0%
|
14.87%
|
14.40%
|
0.46%
|
14.52%
|
0.35%
|
Активы с учётом риска, млн руб.
|
31 500
|
31 497
|
0.01%
|
31 470
|
0.10%
*оперативные данные
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.