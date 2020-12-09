Сбербанк представил финансовые результаты по итогам 11 месяцев

Капитал, млрд руб. 1 дек'20* 1 ноя'20 1 дек'20* / 1 ноя'20 1 янв'20 1 дек'20* / 1 янв'20



Базовый 3 586 3 587 -0.01% 3 300 8.68% Основной 3 736 3 737 -0.01% 3 300 13.22% Общий 4 683 4 537 3.22% 4 568 2.53% Достаточность капитала, %









Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11.40% 11.40% 0.00% 10.51% 0.89% Основной Н1.2, мин. 6,0% 11.88% 11.88% 0.00% 10.51% 1.37% Общий Н1.0, мин. 8,0% 14.87% 14.40% 0.46% 14.52% 0.35% Активы с учётом риска, млн руб. 31 500 31 497 0.01% 31 470 0.10%

- Банк заработал чистую прибыль в размере 78,0 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении.- Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд руб., из них более половины – ипотека.- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учёта валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.- В ноябре средства клиентов выросли на 1,0% без учёта валютной переоценки.- сообщил финансовый директор А.Ю. Бурико:Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1311 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% г/г благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454,0 млрд руб. в результате роста доходов от расчётных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.Операционные расходы составили 550,9 млрд руб., увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года. Темп роста операционных расходов ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию, а также за счёт выравнивания сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32,0% годом ранее.Доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд руб., что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам. За 11 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 517,7 млрд руб. против 113,7 млрд руб. годом ранее – рост связан с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 млрд руб., чистая прибыль 719,1 млрд руб.Активы в ноябре увеличились за счёт роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн руб. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,8 трлн руб. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учёта валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн руб.Третий месяц подряд объём выдач розничных кредитов держится на высоком уровне – в ноябре выдано 468 млрд руб. Всего с начала года выдано 3,8 трлн руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за месяц вырос на 2,1% и превысил 8,4 трлн руб. Основной драйвер роста – жилищные кредиты, которые в ноябре показали рост на 2,7%.Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 4,2% или на 0,2 трлн руб. за счёт приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 декабря составил 5,1 трлн руб.Средства клиентов без учёта валютной переоценки в ноябре выросли на 1,0%: средства физических лиц – на 1,1%, средства юридических лиц – на 0,8%.В ноябре банк разместил биржевые облигации объёмом 18 млрд руб. сроком на 3 года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд руб.Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3586 млрд руб. и 3736 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита.Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4683 млрд руб. в основном за счёт заработанной чистой прибыли.Активы, взвешенные с учётом риска*, в ноябре изменились незначительно и на 1 декабря 2020 составили 31,5 трлн руб.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.