СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»

Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека»



Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.



По программе можно приобрести жильё, расположенное на сельских территориях России:

- на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

- на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.



В программе участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей; для остальных регионов России — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.



- Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили приём заявок в августе — и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жильё по льготной ставке от 2,7% годовых, - сообщил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».



Оформление «Сельской ипотеки» доступно онлайн на DomClick.ru. Программа действует до 31 декабря 2022 года. Напомним, что новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.



Справка



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