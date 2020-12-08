 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 декабря

07 декабря

Популярное

СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»

СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»
Бизнес, 
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека»

Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно приобрести жильё, расположенное на сельских территориях России:
- на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
- на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

В программе участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей; для остальных регионов России — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

- Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили приём заявок в августе — и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жильё по льготной ставке от 2,7% годовых, - сообщил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

Оформление «Сельской ипотеки» доступно онлайн на DomClick.ru. Программа действует до 31 декабря 2022 года. Напомним, что новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки. 

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Сбербанк банки ипотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян
Сбер отмечает изменение сберегательного поведения россиян
Бизнес, 08.12.2020
Банк заметил рост доли средств до востребования в общей сумме средств клиентов
В Улан-Удэ из-за жалоб расторгли контракт с нерадивым перевозчиком
В Улан-Удэ из-за жалоб расторгли контракт с нерадивым перевозчиком
Бизнес, 08.12.2020
В Улан-Удэ прояснили непростую ситуацию с 92-м маршрутом
В Улан-Удэ составили протоколы на сотрудников «Л’Этуаль»
В Улан-Удэ составили протоколы на сотрудников «Л’Этуаль»
Бизнес, 08.12.2020
В Бурятии рассказали об итогах очередных рейдов мобильных групп
Делом о скандальной вечеринке в «Фабрике» займётся Верховный суд Бурятии
Делом о скандальной вечеринке в «Фабрике» займётся Верховный суд Бурятии
Бизнес, 08.12.2020
Кирилла Покацкого пытаются всё же привлечь к ответственности за нелегальную вечеринку
В Бурятии бизнесмена обязали вернуть казне 4 миллиона
В Бурятии бизнесмена обязали вернуть казне 4 миллиона
Бизнес, 08.12.2020
Уголовное дело на предпринимателя прекратили
В Улан-Удэ предлагают возобновить полёты над городом
В Улан-Удэ предлагают возобновить полёты над городом
Бизнес, 07.12.2020
«Кризис – время нестандартных решений», - отмечает гендиректор аэропорта «Байкал»
Сбер проведёт мониторинг здоровья жителей Бурятии с COVID-19
Сбер проведёт мониторинг здоровья жителей Бурятии с COVID-19
Бизнес, 07.12.2020
Проект запущен в поликлинике №2 Улан-Удэ
В Бурятии с энергетиков взыскали в бюджет 37 млн
В Бурятии с энергетиков взыскали в бюджет 37 млн
Бизнес, 07.12.2020
Энергетики проиграли дело на 37 миллионов в судах
Третья волна Sber500: открыт приём заявок
Третья волна Sber500: открыт приём заявок
Бизнес, 07.12.2020
Стартует третий батч международного акселератора IT-стартапов
В центре Улан-Удэ воткнут ещё одно офисное здание
В центре Улан-Удэ воткнут ещё одно офисное здание
Бизнес, 05.12.2020
На Смолина почти не остаётся свободной земли
СберФакторинг профинансировал более 1 млн поставок
СберФакторинг профинансировал более 1 млн поставок
Бизнес, 05.12.2020
Дочерняя компания Сбера подводит итоги своей работы
Клиенты Сбера получили право на погашение государством госкредита под 2%
Клиенты Сбера получили право на погашение государством госкредита под 2%
Бизнес, 04.12.2020
Условия выполнили почти все участники льготной программы
Житель Бурятии хотел построить сауну в водоохранной зоне
Житель Бурятии хотел построить сауну в водоохранной зоне
Бизнес, 04.12.2020
Он подал в суд на Росреестр за приостановление госрегистрации права аренды участка  
Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев
Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев
Бизнес, 04.12.2020
Игрушки подарят неизлечимо больным детям  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^