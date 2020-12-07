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В Бурятии бизнесмены захламили пункты приёма древесины

В Бурятии бизнесмены захламили пункты приёма древесины
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Это является нарушением

Госинспектор управления Россельхознадзора провёл плановые осмотры пунктов приёма и отгрузки древесины Северо-Байкальского района.

На местах хранения лесоматериалов обнаружено захламление порубочными остатками. Последние могут стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

- Данный факт является нарушением п. 1, п. 6, п. 10 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». В адрес ИП Макушева, ИП Старкова, ИП Шёлкова, ООО «Свал» направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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