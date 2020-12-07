В Бурятии бизнесмены захламили пункты приёма древесины

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Это является нарушением



Госинспектор управления Россельхознадзора провёл плановые осмотры пунктов приёма и отгрузки древесины Северо-Байкальского района.



На местах хранения лесоматериалов обнаружено захламление порубочными остатками. Последние могут стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



- Данный факт является нарушением п. 1, п. 6, п. 10 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». В адрес ИП Макушева, ИП Старкова, ИП Шёлкова, ООО «Свал» направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

