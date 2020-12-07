Сбер проведёт мониторинг здоровья жителей Бурятии с COVID-19

Проект запущен в поликлинике №2 Улан-Удэ



Медицинский сервис экосистемы Сбера – СберЗдоровье, при поддержке министерства здравоохранения Бурятии приступил к реализации дистанционного мониторинга здоровья жителей региона, имеющих подтверждённый диагноз или подозрение на COVID-19. Проект запущен на базе городской поликлиники №2 Улан-Удэ.



- Сервис не только позволит нам снизить нагрузку на врачей, что сегодня немаловажно, но и позволит качественно увеличить контроль за состоянием пациентов с COVID-19. Также проводить удалённо консультации для контактных или почувствовавших симптомы людей, а значит снижать распространение заболевания, - пояснила Евгения Лудупова, министр здравоохранения Республики Бурятия.



Мониторинг работает с помощью специального «Дневника здоровья», который доступен в мобильном приложении СберЗдоровье или в личном кабинете https://tm.sberhealth.ru/buryatija. Пациенты – участники проекта – ежедневно вносят ключевые показатели состояния своего здоровья (температура, давление, пульс и др.) в «Дневник здоровья». Представители старшего поколения могут сообщать данные во время ежедневного телефонного обзвона роботом. Все показатели «Дневника здоровья» доступны лечащему врачу онлайн, при фиксации отклонений от стандарта или изменений состояния больного, доктор проводит консультацию и вносит корректировки в терапию пациента.



- Дистанционный мониторинг здоровья населения, направленный на борьбу с новой вирусной инфекцией, особенно важен в настоящее время, и мы рады начать внедрение данного проекта в Бурятии. Поликлиники испытывают большой наплыв пациентов, а системный мониторинг должен стать реальным инструментом поддержки для регионального здравоохранения и жителей Республики Бурятия, - заявил Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье.



- Телемедицина – важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Сегодня в республике мы ведём несколько проектов по цифровизации сферы здравоохранения, в которых участвует сервис СберЗдоровье – на базе поликлиники №2 и в РКБ имени Н.А. Семашко. Уверен, что данные инициативы смогут помочь многим людям в непростое время, - сообщил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Сервис «Мониторинг здоровья населения» от СберЗдоровье доступен на сайте https://tm.sberhealth.ru/buryatija и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье, которое можно скачать через AppStore или GooglePlay.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

