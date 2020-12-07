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Третья волна Sber500: открыт приём заявок

Третья волна Sber500: открыт приём заявок
Бизнес, 
Стартует третий батч международного акселератора IT-стартапов

Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов. Это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях Сбера, а также экспертизе и опыте 500 Startups — одной из команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года.

Третья волна акселератора существенно отличается от всех предыдущих и становится мощнее как ответ на существующие вызовы и условия, в которых стартапы оказались в 2020 году. Во-первых, значительно расширяется география: в этом году подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Во-вторых, меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап — двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап — основной акселератор — пройдёт 25 сильнейших стартапов буткемпов. Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты. Наконец, в этом году увеличилось число партнёров — актуальную информацию можно увидеть на сайте программы (www.sberbank-500.ru).

За время двух предыдущих батчей участники привлекли свыше 400 млн рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн рублей — от Сбера, заключили партнёрства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнёрами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, 10 и более фондов-партнёров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

- Все великие и успешные компании когда-то были неокрепшими новичками с большими мечтами и искали на рынке партнёров, которые в них поверят. Проект Sber500 — это наше плечо поддержки для талантливых стартапов, трамплин для прорывных бизнес-моделей, продуктов и сервисов. Мы благодарим десятки крупнейших российских и международных корпораций, которые вместе с нами участвуют в этом проекте и поддерживают стартапы в такое тяжёлое для них время. В этом году мы ждём в акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения, - заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: Marketing & Advertising Solutions, Process Automatization Solutions, Mapping & Geolocation, EduTech & HR Tech, MedTech, SportTech, Data Analytics Solutions, Smart Home Solutions и прочих.

Обучение в акселераторе завершится демо-днём, на котором стартапы представят свои проекты более 500 инвесторам, бизнес-ангелам и представителям инновационных корпораций.

О новостях в сфере инноваций и венчурной активности экосистемы Сбера можно будет узнавать в телеграм-канале https://t.me/sberstartup

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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