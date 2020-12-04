Житель Бурятии хотел построить сауну в водоохранной зоне

Он подал в суд на Росреестр за приостановление госрегистрации права аренды участка



В декабре прошлого года Баргузинский районный суд отказал в иске местного жителя к Росреестру. Мужчина добивался признания законности права аренды земельного участка. Вот только на этом участке он планировал построить сауну. При этом земля находится в водоохранной зоне.



- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Баргузинского районного суда было отменено, по делу принято новое решение, которым административный иск удовлетворён в полном объёме, - сообщили в районном суде.



Однако определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 ноября апелляционное определение отменено, с оставлением в силе решения Баргузинского районного суда.

