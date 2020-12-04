 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

Житель Бурятии хотел построить сауну в водоохранной зоне

Житель Бурятии хотел построить сауну в водоохранной зоне
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Он подал в суд на Росреестр за приостановление госрегистрации права аренды участка

В декабре прошлого года Баргузинский районный суд отказал в иске местного жителя к Росреестру. Мужчина добивался признания законности права аренды земельного участка. Вот только на этом участке он планировал построить сауну. При этом земля находится в водоохранной зоне.

- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Баргузинского районного суда было отменено, по делу принято новое решение, которым административный иск удовлетворён в полном объёме, - сообщили в районном суде.

Однако определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 ноября апелляционное определение отменено, с оставлением в силе решения Баргузинского районного суда.
водоохранная зона
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев
Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев
Бизнес, 04.12.2020
Игрушки подарят неизлечимо больным детям  
Зарплатный статус карты Сбера можно выбрать самостоятельно
Зарплатный статус карты Сбера можно выбрать самостоятельно
Бизнес, 04.12.2020
Банк реализовал упрощённую схему изменения статуса карты
В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
Бизнес, 04.12.2020
Власти Бурятии бросили силы на удержание стабилизации эпидситуации по ковиду
В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
Бизнес, 04.12.2020
Партия предназначалась для экспорта в Китай
«Ты помнишь, как всё начиналось»
«Ты помнишь, как всё начиналось»
Бизнес, 04.12.2020
Крупнейшему ритейлеру Бурятии – четверть века
МегаФон в Бурятии удвоил число пунктов продаж сим-карт
МегаФон в Бурятии удвоил число пунктов продаж сим-карт
Бизнес, 04.12.2020
Более 420 пунктов продаж расположены в 90 населённых пунктах республики
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
Бизнес, 03.12.2020
Руководители компании рассказали о планах и амбициях на ближайшие три года

В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
Бизнес, 03.12.2020
Прокуратура добивается возвращения земли на Байкале, отданной в аренду
В Бурятии усилили контроль за гостиницами
В Бурятии усилили контроль за гостиницами
Бизнес, 03.12.2020
Мобильные группы состоят из сотрудников минтуризма и полиции
В Улан-Удэ просят обанкротить «Эталон-С»
В Улан-Удэ просят обанкротить «Эталон-С»
Бизнес, 03.12.2020
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве скандальной известной «управляшки»
Сбер представил новый «Комплаенс-помощник»
Сбер представил новый «Комплаенс-помощник»
Бизнес, 02.12.2020
Сервис позволит проанализировать бизнес по 43 критериям

Бурятская нефритовая фабрика представила продукцию главе минпрома России
Бурятская нефритовая фабрика представила продукцию главе минпрома России
Бизнес, 02.12.2020
Сейчас компания –лидер по производству ювелирной и сувенирной продукции из нефрита в России
В СберБанк Онлайн можно оформить индивидуальную выписку
В СберБанк Онлайн можно оформить индивидуальную выписку
Бизнес, 02.12.2020
В мобильном приложении появился новый сервис-конструктор
Сбер приглашает жителей Бурятии на AIJ Contest
Сбер приглашает жителей Бурятии на AIJ Contest
Бизнес, 02.12.2020
Онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту пройдёт 3-5 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^