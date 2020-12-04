Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев

Бизнес, Фото: сайт правительства Забайкальского края

Игрушки подарят неизлечимо больным детям



Предприниматель Артём Меняйло решил выкупить игрушки, которые создали воспитанники в читинских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и подарить их паллиативным больным детям.



- Мы работаем с ребятами-волонтёрами в рамках акции «Попутка». Поступило такое предложение от волонтёров - выкупить игрушки, которые созданы руками детей-детдомовцев, и подарить эти произведения искусства паллиативным ребятишкам. Акция хорошая, предприятие пошло навстречу, захотели поучаствовать, чтобы тепло детских рук было передано тем, кто больше всего нуждается сейчас в поддержке, - рассказал предприниматель Артём Меняйло.



Со следующей недели водители, которые участвуют в акции «Попутка», начнут передавать эти игрушки детям.



Руководитель волонтёрского отряда «Талисман» центра «Доверие» Татьяна Лоншакова рассказала, что на вырученные с игрушек деньги будет закуплен расходный материал – новая ткань, нитки, пуговицы. Таким образом, дети в трудной жизненной ситуации развиваются сами и помогают паллиативным больным, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

