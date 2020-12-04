Игрушки подарят неизлечимо больным детям
Предприниматель Артём Меняйло решил выкупить игрушки, которые создали воспитанники в читинских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и подарить их паллиативным больным детям.
- Мы работаем с ребятами-волонтёрами в рамках акции «Попутка». Поступило такое предложение от волонтёров - выкупить игрушки, которые созданы руками детей-детдомовцев, и подарить эти произведения искусства паллиативным ребятишкам. Акция хорошая, предприятие пошло навстречу, захотели поучаствовать, чтобы тепло детских рук было передано тем, кто больше всего нуждается сейчас в поддержке, - рассказал предприниматель Артём Меняйло.
Со следующей недели водители, которые участвуют в акции «Попутка», начнут передавать эти игрушки детям.
Руководитель волонтёрского отряда «Талисман» центра «Доверие» Татьяна Лоншакова рассказала, что на вырученные с игрушек деньги будет закуплен расходный материал – новая ткань, нитки, пуговицы. Таким образом, дети в трудной жизненной ситуации развиваются сами и помогают паллиативным больным, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Читинский бизнесмен скупил самодельные игрушки детдомовцев
Бизнес, Фото:
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