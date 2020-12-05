СберФакторинг профинансировал более 1 млн поставок

Дочерняя компания Сбера подводит итоги своей работы



Дочерняя компания Сбербанка СберФакторинг подвела предварительные итоги работы в 2020 году. За 11 месяцев года профинансировано более 1 млн поставок компаний реального сектора экономики на 600 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.



- Успехи СберФакторинга — а прирост объёмов бизнеса компании составил 25% по сравнению с прошлым годом — основаны на цифровой трансформации компании и запуске инновационных продуктов. Сегодня 95% факторинговых операций проходит через электронный документооборот, и весь клиентский путь осуществляется в диджитал. В личном кабинете платформы СберФакторинг Онлайн наши клиенты оформляют заявки, загружают и подписывают документы, управляют дебиторской задолженностью. Все эти опции особенно актуальны в пандемию коронавируса, - заявил Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы».



Цифровая платформа СберФакторинг Онлайн даёт доступ к финансированию. Параметры можно настроить под себя — выбрать любую поставку, дату, сумму и покупателя для передачи реестра поставок на финансирование. Данные по поставкам, подтверждённые покупателем, автоматически загружаются в личный кабинет. Доступны оперативные дашборды по состоянию дебиторской задолженности.



Упрощённая процедура принятия решения по сделкам, когда решение принимается всего за 7 часов, доступна поставщикам в рамках партнёрства СберФакторинга с крупными компаниями: федеральными торговыми сетями, предприятиями пищевой промышленности, металлургии и нефтегазового сектора. В планах —принятие решений по сделкам онлайн.



СберФакторинг обеспечивает административное управление дебиторской задолженностью (сервис сбора платежей для поставщиков); финансирование кредиторской задолженности крупных покупателей (премиальный агентский факторинг); финансирование экспортных и импортных поставок (международный факторинг).



С 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок компания реализует сделки международного факторинга.



Важным направлением деятельности компании является развитие интегрированных сервисов и собственной платформы СберФакторинг Онлайн. Платформа обеспечивает бесконтактный путь реализации сделки: от заявки на факторинг до финансирования и мониторинга клиентом статусов по поставкам.



Компания участвует в развитии финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства. Является членом крупнейшей международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI), объединяющей факторинговые компании по всему миру.



СберФакторинг является 100% дочерней компанией ПАО Сбербанк и входит в экосистему Сбера.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.