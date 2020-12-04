Клиенты Сбера получили право на погашение государством госкредита под 2%

Условия выполнили почти все участники льготной программы



Почти все клиенты Сбера, которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили её условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счёт государства.



Напомним, весной 2020 года государство приняло ряд программ для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них — льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Госденьги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе, на выплату зарплаты работникам. Если заёмщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину.



- 30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счёт государства. Рад отметить, что более 98% наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий. Мы прогнозировали, что они составят 85% в малом и микро сегменте и 95% в крупном и среднем. Теперь с уверенностью можно сказать, что программа поддержки бизнеса сработала на отлично. И мы рады, что Сбер смог ещё раз подтвердить статус надёжного партнёра и для бизнеса, и для государства, - сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.



Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150000 договоров на сумму более 240 млрд рублей.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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