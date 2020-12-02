Сбер приглашает жителей Бурятии на AIJ Contest

В соревновании 2020 впервые, наряду со взрослыми, будут участвовать школьники: от них поступила почти четверть от всех заявок. Для учащихся организаторами была создана отдельная номинация. Самым юным участником AIJ Contest стал 9-летний житель Ижевска. Участники хакатонов, все возрастные группы, представили свыше 2700 решений по применению больших данных. Итоги соревнования будут подведены на конференции, призовой фонд финала составляет почти 7 млн рублей.





Жители Бурятии – взрослое население, бизнес-сообщество, СМИ, предприятия и организации, образовательные учреждения, студенты и школьники, могут стать участниками онлайн-конференциии уникальных соревнований по искусственному интеллекту и анализу данных. Сбер приглашает жителей регионов на международное онлайн-мероприятие AIJ Contest, которое состоится 3-5 декабря 2020 года. Организаторами конференции Artificial Intelligence Journey выступил Сбербанк совместно с российскими и зарубежными партнёрами.За 2 дня до старта онлайн-конференция уже побила рекорды популярности по числу участников и представляемых ими стран. В этом году на состязание зарегистрировались около 1000 дата-сайентистов из 43 государств (на AIJ Contest 2019 было 350 участников из 14 стран), представлены все континенты, кроме Антарктиды. За победу на онлайн-соревнованиях будут бороться специалисты из следующих стран: Австралия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гана, Дания, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Япония.- сообщил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбером совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли, а по числу участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций. В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurensvander Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY SiteHead; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории IDSIA. В рамках мероприятия, помимо онлайн-соревнования по технологиям AI, пройдёт онлайн-конференция AI JourneyJunior для учащихся средних и старших классов школы и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке: ai-journey.ru.– осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.