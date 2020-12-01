Дни качества в Сбере: «Спасибо, что вы с нами»

Клиентам банка в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье дарили шоколад



Акцией «Спасибо, что вы с нами» Байкальский банк Сбербанка поддержал международный День качества. В 140 дополнительных офисах банка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии в период с 12 по 30 ноября клиенты при обслуживании получали особый комплимент от Сбера – брендированный шоколад.



Основной целью акции стало выражение благодарности банка своим клиентам за сотрудничество и доверие.



- Нам всегда важно настроение, с которым клиент приходит в Сбербанк для решения своих задач, важно и то, с каким настроением он покидает наш офис. Качество обслуживания всегда являлось и является приоритетом в работе банка. И этому направлению Сбер уделяет повышенное внимание всегда. Меняются и постоянно усовершенствуются наши офисы, сокращается время ожидания клиента при обращении в банк, создаются дополнительные атмосферные элементы для комфорта пребывания клиентов в операционных залах. Акция «Спасибо, что вы с нами» – один из них. Наш праздничный шоколад стал неким символом благодарности жителям регионов за сотрудничество. И мы рады, что у нас получилось порадовать людей, обменяться с ними ещё одной тёплой улыбкой, сказать «спасибо». Главной ценностью для Сбербанка всегда были люди, наши клиенты. А улыбка, добрый взгляд, хорошее настроение – это то, что делает будни позитивными, - рассказала Елена Иванова, исполнительный директор дивизиона «Особые решения».



В 2020 году Сбер в направлениях своей работы сделал особый акцент фокусировки не только на предоставлении финансовых услуг для населения и бизнеса — онлайн и офлайн, но и на продвижение экосистемы банка. Во главе угла — развитие важных для жителей регионов РФ т. н. «частотных сервисов», тех, что на ежедневной основе нужны каждому человеку: доставка еды и продуктов, телемедицина, логистика посылок и отправлений, мобильная связь, такси, кино, музыка и т. д.



Качество предоставляемых услуг банка находит отражение и в модернизации офисов, обслуживающих население. Так, осенью 2020 года Сбер презентовал жителям России новый формат банковского офиса. В Москве на Цветном бульваре открыт своеобразный прообраз будущих отделений Сбера. В таком офисе клиенты могут не просто снимать наличные, открывать вклады, получать консультацию или оформлять кредит, но и осваивают новые технологии, могут работать на ноутбуке, проводить встречи, пить кофе, отправлять и получать посылки, покупать билеты в кино и многое другое. В этом и следующем году подобные офисы начнут появляться по всей стране.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

