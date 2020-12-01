Жители Бурятии стали в 5 раз чаще покупать продукты онлайн

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.







ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



С 30 июня 2020 года в Улан-Удэ начал работать федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет, который входит в экосистему Сбера. За это время улан-удэнцы сделали уже более 2000 заказов. Аудитория сервиса продолжает расти, и количество заказов за осенний период выросло в 5 раз по сравнению с летними месяцами. Средняя оценка пользователей качества сервиса и продуктов, доставляемых через СберМаркет, составляет 4,8 баллов по пятибалльной шкале.СберМаркет старается сделать сервис доставки более безопасным способом приобретения товаров первой необходимости в условиях пандемии. Здесь можно заказать бесконтактную доставку – курьер оставит пакет с выбранными товарами у дверей и сообщит о доставке по телефону, оплата в данном случае проходит безналично: через сайт или приложение.- сообщил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.Улан-удэнцы заказывают продукты и товары как на сайте СберМаркета, так и через приложение, доступное для скачивания на мобильные устройства в GooglePlay и AppStore.