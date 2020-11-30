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В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых

В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых
Бизнес, 
Услуга доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн

27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Сегодня налог на профессиональный доход применяется во всех регионах страны. А 27 ноября стало праздником для всех, кто работает на себя, — Днём самозанятых.

Для регистрации как самозанятого, не посещая налоговую и банк, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть сервис «Своё дело». В нём доступен бесплатный пакет услуг, который не только позволяет формировать онлайн-чеки и уплачивать налог на профессиональный доход онлайн, но и содержит широкий спектр актуальных для самозанятых сервисов.

Также ко Дню самозанятых Сбер запустил специальный проект с необычными историями людей, которые получают доход, работая на себя и занимаясь любимым делом.

- В сервисе «Своё дело» зарегистрировано уже около 250 тысяч самозанятых во всех регионах страны. Я от всей души поздравляю всех самозанятых с профессиональным праздником и желаю им успешно вести своё дело с помощью наших сервисов, которые мы продолжаем разрабатывать и совершенствовать каждый день, - сообщил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Подробнее о сервисе «Своё дело» можно узнать на сайте банка.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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