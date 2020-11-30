В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых

Услуга доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн
27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Сегодня налог на профессиональный доход применяется во всех регионах страны. А 27 ноября стало праздником для всех, кто работает на себя, — Днём самозанятых.
Для регистрации как самозанятого, не посещая налоговую и банк, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть сервис «Своё дело». В нём доступен бесплатный пакет услуг, который не только позволяет формировать онлайн-чеки и уплачивать налог на профессиональный доход онлайн, но и содержит широкий спектр актуальных для самозанятых сервисов.
Также ко Дню самозанятых Сбер запустил специальный проект с необычными историями людей, которые получают доход, работая на себя и занимаясь любимым делом.
- В сервисе «Своё дело» зарегистрировано уже около 250 тысяч самозанятых во всех регионах страны. Я от всей души поздравляю всех самозанятых с профессиональным праздником и желаю им успешно вести своё дело с помощью наших сервисов, которые мы продолжаем разрабатывать и совершенствовать каждый день, - сообщил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
Подробнее о сервисе «Своё дело» можно узнать на сайте банка.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Услуга доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн
Обновленная веб-версия доступна всем пользователям по умолчанию
В Бурятии озвучили итоги работы мобильных групп за выходные
Предприниматели Улан-Удэ должны выбрать иной налоговый режим
Строительство медцентра было завершено в рекордно короткие сроки
Российские экспортёры получат цифровой доступ к госуслугам
Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 3,5 % проб
Принято официальное решение о прекращении локдауна
Речь идёт только о тех, кто подключен к центральному отоплению
За сутки мобильные группы составили более 40 протоколов
Банки увеличили кредитование малого бизнеса
Собственнику направлены предостережения
Компания «Мегатехника» по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова во время пандемии развернула программу по поддержке медучреждений
Бизнес, 26.11.2020
Предпринимательница утверждала, что ничего не нарушала
Бизнес, 26.11.2020
Фирма использовала подложные документы